«Динамо» снова без трофея. «Краснодар» выиграл в серии пенальти и в суперфинале Кубка сразится со «Спартаком»

Майская классика черно-зеленых и бело-голубых
Матчи «Краснодара» и «Динамо» в мае уже становятся классикой. В 2024 году в последнем туре РПЛ оба клуба претендовали на золото, в итоге «быки» лишили его бело-голубых, а первым стал «Зенит». Спустя год южане впервые в своей истории стали чемпионами именно во встрече с динамовцами. И вот теперь в течение четырех дней два новых судьбоносных матча: сначала за выход в суперфинал FONBET Кубка России, а затем команды Мурада Мусаева и Ролана Гусева сойдутся в Москве в 29-м туре чемпионата. И многие говорят, что это последняя надежда питерцев на потерю очков лидирующим конкурентом — в 30-м туре «Краснодар» дома «Оренбург» уже не отпустит.
У «Динамо» же Кубок — единственная возможность спасти неудачный сезон. В чемпионате уже фиксируем провал — нынешнее восьмое место серьезно не улучшить.
Важнейший поединок для клуба и для Гусева. Но как обыграть «Краснодар», если «Динамо» семь матчей подряд не может забить этому сопернику ни одного (!) мяча? А требовалось побеждать на выезде после домашней нулевой ничьей. Ну или надеяться на такой же безголевой исход и послематчевые пенальти.
Тренерский штаб бело-голубых много экспериментировал в РПЛ и на тренировках, пробовал схему и с тремя центральными защитниками, и с двумя форвардами, но в итоге остановился на самом очевидном варианте, который использовался чаще всего. Не считать же сюрпризом, что в опорной зоне Глебов, а не Чавес. И тем более, что вернулся в ворота Лунев, раз уж он успел восстановиться. Да и вариантов у Гусева было не так много с учетом дисквалификаций Нгамале и Миранчука.
«Краснодару» надо разрываться на два фронта, но и для «быков» финал Пути РПЛ — не повод для ротации. Вышли лучшие. Дисквалифицирован Черников — появился Боселли, а Кривцов сместился в центр. Остальных десятерых любой болельщик назвал бы без проблем.
Перекладина Сперцяна, спасение Агкацева
Встреча началась весело, уже ко второй минуте команды обменялись моментами: Диего Коста с трудом опередил Бителло — закончилось угловым, а Лунев в противоположной штрафной попал в Батчи — к счастью для гостей, мяч прокатился рядом со штангой.
«Динамо» явно старалось воспользоваться двумя лишними днями на подготовку и короткой скамейкой хозяев, взвинчивая темп. Но нынешние «быки» имеют в России мощный запас прочности, они довольно быстро перевели встречу в удобное для себя русло. Давление на чужой половине поля, лишение соперника контригры — привычный сценарий матчей этих соперников.
А после 15-й минуты оборона бело-голубых вообще затрещала. Два опасных удара Диего Косты и Батчи, пусть и из офсайдов, выстрел Сперцяна в перекладину и Тормены чуть выше. Гол назревал…
И чуть не случился в ворота «Краснодара». В редкой контратаке Скопинцева ценой желтой карточки остановил Гонсалес, а стандарты у «Динамо» весной опасны — Тюкавин ударом головой едва не поразил ворота на 28-й минуте.
И это немного вдохновило гостей, они хотя бы начали пристреливаться — Агкацев справился с попытками Фомина и Гладышева. А в последней пятиминутке тайма стороны обменялись супермоментами. Сначала Кордоба не разобрался в эпизоде, когда обычно забивает — рядом со штангой. И тут же опаснейший удар от Артура — голкипер «быков» справился и с ним, и вместе с Оласой — с попыткой добивания от Гладышева.
Роковой промах Касереса
В перерыве Мусаев довольно неожиданно заменил двух защитников: Жубал и Пальцев вышли вместо Тормены и Гонсалеса. Желание дать передышку перед матчем РПЛ или попытка освежить игру? Мгновенного эффекта это не дало — в первые 15 минут второго тайма «Динамо» было куда активнее и острее. Опасно били Скопинцев и Глебов, просили гости пенальти после падения Тюкавина в результате небольшого толчка в спину от Пальцева, через себя наносил удар в створ Бителло.
Мусаеву это не могло нравиться — вышел Дуглас Аугусто вместо Боселли, Кривцов передвинулся налево, а Батчи — направо. Игру это не перевернуло, динамовцы по-прежнему владели территорией, но уже меньше, «Краснодар» нащупывал контригру.
У «Динамо» же первая замена только на 71-й минуте, и та получилась вынужденной — Фомин травмировался, вместо него вышел 17-летний школьник Маринкин. И тут же заработал на себе предупреждение для Ленини.
Все решала концовка, на которую Гусев бросил в бой Бабаева, Чавеса и Сергеева. Но ближе к победе был «Краснодар» — спасение матча совершил Скопинцев, отбивший лицом из пустых ворот мяч после удара Мозеса.
Так что все решилось в серии пенальти, где решающим стал промах Касереса — Агкацев ногой отбил удар.
24 мая в «Лужниках» — суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар».
Константин Алексеев