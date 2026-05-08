«Динамо» снова без трофея. «Краснодар» выиграл в серии пенальти и в суперфинале Кубка сразится со «Спартаком»

Матчи «Краснодара» и «Динамо» в мае уже становятся классикой. В 2024 году в последнем туре РПЛ оба клуба претендовали на золото, в итоге «быки» лишили его бело-голубых, а первым стал «Зенит». Спустя год южане впервые в своей истории стали чемпионами именно во встрече с динамовцами. И вот теперь в течение четырех дней два новых судьбоносных матча: сначала за выход в суперфинал FONBET Кубка России, а затем команды Мурада Мусаева и Ролана Гусева сойдутся в Москве в 29-м туре чемпионата. И многие говорят, что это последняя надежда питерцев на потерю очков лидирующим конкурентом — в 30-м туре «Краснодар» дома «Оренбург» уже не отпустит.