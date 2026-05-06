Точилин — о финале Кубка России: «Динамо» более мотивированно, чем «Краснодар»

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Точилин в интервью Legalbet поделился своими прогнозами на финальный матч Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо».
«У “Краснодара” сейчас идёт борьба сразу на двух фронтах, поэтому команде важно понимать, какие задачи имеют приоритет. “Динамо” в чемпионате сейчас не решает серьёзных турнирных вопросов, и, на мой взгляд, в Кубке команда будет настроена сильнее, чем “Краснодар”. По сути, для “Динамо” все усилия сосредоточены именно на Кубке», — отметил Точилин в беседе с корреспондентом Legalbet.
Второй матч финала Пути РПЛ Кубка России состоится в четверг, 7 мая, на стадионе «Ozon Арена». Начало игры — в 20:30 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей — 0:0.