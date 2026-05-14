Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.18
П2
3.40
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.82
П2
3.77
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.27
П2
13.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Станислав Агкацев признан лучшим вратарем в Кубке России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Краснодар

В голосовании за символическую сборную турнира, которое проходило в официальном телеграм-канале Кубка России, 24-летний вратарь набрал 43% голосов. В тройку лучших голкиперов турнира также вошли Владислав Тороп из ЦСКА (27%) и Александр Максименко из «Спартака» (25%).

Агкацев провел пять матчей в Кубке России, в которых пропустил четыре мяча и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности — против ЦСКА (4:0) и дважды против московского «Динамо» (0:0, 0:0). В ответном матче против «сине-голубых» он также отразил два удара в послематчевой серии пенальти и помог своей команде выйти в Суперфинал.

В осенней части турнира ворота «быков» защищал Александр Корякин, который в семи матчах пропустил пять голов и трижды отыграл «на ноль».

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против московского «Спартака». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Футбол. Кубок России
24.05
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.60
П2
2.46