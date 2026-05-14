Станислав Агкацев признан лучшим вратарем в Кубке России

В голосовании за символическую сборную турнира, которое проходило в официальном телеграм-канале Кубка России, 24-летний вратарь набрал 43% голосов. В тройку лучших голкиперов турнира также вошли Владислав Тороп из ЦСКА (27%) и Александр Максименко из «Спартака» (25%).
Агкацев провел пять матчей в Кубке России, в которых пропустил четыре мяча и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности — против ЦСКА (4:0) и дважды против московского «Динамо» (0:0, 0:0). В ответном матче против «сине-голубых» он также отразил два удара в послематчевой серии пенальти и помог своей команде выйти в Суперфинал.
В осенней части турнира ворота «быков» защищал Александр Корякин, который в семи матчах пропустил пять голов и трижды отыграл «на ноль».
В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против московского «Спартака». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.