Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Брага
1
:
Бетис
0
П1
1.47
X
3.91
П2
9.75
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.10
X
3.45
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.80
X
4.25
П2
4.34
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.52
X
5.23
П2
5.65
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче финала пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

На 42-й минуте главный арбитр матча Иван Абросимов показал красную карточку защитнику «быков» Валентину Пальцеву за «фол последней надежды». После обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) красная карточка была отменена, а Пальцев получил желтую. На 90-й минуте был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В концовке матча нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин забил мяч, но гол был отменен после просмотра VAR.

Ответная встреча пройдет в период с 5 по 7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
8.04.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
26′
13
Николя Муми Нгамале
52′
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
6
Роберто Фернандес
45′
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
46′
21
Антон Миранчук
71′
10
Бителло
82′
11
Артур Гомес
44
Антонио Диас Рубенс
61′
60
Тимофей Маринкин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
11
Жоау Батчи
10
Эдуард Сперцян
5
Жубал
53
Александр Черников
28′
90+1′
88
Никита Кривцов
17
Валентин Пальцев
42′
46′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
17′
55′
59
Артем Хмарин
23
Хуан Мануэль Боселли
85′
29
Эльдар Гусейнов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
20
Джованни Гонсалес
3
Тормена
46′
9
Джон Кордоба
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
