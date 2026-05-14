Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.50
П2
3.40
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.79
П2
3.75
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.37
П2
13.25
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Пирло и Матерацци посетят Суперфинал Кубка России

Чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии примут участие в Дне футбола в «Лужниках».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци примут участие в Дне футбола в столичных «Лужниках» перед Суперфиналом Кубка России, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

«РФС и Москомспорт 24 мая соберут более пяти тысяч человек на 50 площадках олимпийского комплекса в день кубкового Суперфинала. В течение всего дня пройдут матчи с участием детей и взрослых, а вечером состоится гала-матч с участием легендарных футболистов. После игры будет возможность познакомиться с Андреа Пирло и Марко Матерацци», — говорится в сообщении.

В субботу, 24 мая, в суперфинале Кубка России встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Матч начнется в 18 часов по московскому времени.

Также в Дне футбола примут участие нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Футбол. Кубок России
24.05
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.60
П2
2.46