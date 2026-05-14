Пирло и Матерацци посетят Суперфинал Кубка России

«РФС и Москомспорт 24 мая соберут более пяти тысяч человек на 50 площадках олимпийского комплекса в день кубкового Суперфинала. В течение всего дня пройдут матчи с участием детей и взрослых, а вечером состоится гала-матч с участием легендарных футболистов. После игры будет возможность познакомиться с Андреа Пирло и Марко Матерацци», — говорится в сообщении.