Пирло и Матерацци посетят Суперфинал Кубка России

Чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци примут участие в Дне футбола в столичных «Лужниках» перед Суперфиналом Кубка России, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.
«РФС и Москомспорт 24 мая соберут более пяти тысяч человек на 50 площадках олимпийского комплекса в день кубкового Суперфинала. В течение всего дня пройдут матчи с участием детей и взрослых, а вечером состоится гала-матч с участием легендарных футболистов. После игры будет возможность познакомиться с Андреа Пирло и Марко Матерацци», — говорится в сообщении.
В субботу, 24 мая, в суперфинале Кубка России встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Матч начнется в 18 часов по московскому времени.
Также в Дне футбола примут участие нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.