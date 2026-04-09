Мусаев: «Такого хамства от главного арбитра я не припомню»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (0:0) выразил недовольство работой бригады арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

Источник: Sport24

В конце первого тайма защитник «Краснодара» Валентин Пальцев сбил в своей штрафной Бителло, после чего получил красную карточку, однако в результате вмешательства VAR игрок «быков» отделался предупреждением. На последних минутах прямую красную карточку получил хавбек краснодарцев Александр Черников, ударивший соперника по лицу.

"Я не видел повторов. Если в случае с Пальцевым мяч уходил в сторону, не знаю, какая там трактовка. Если судья говорит, что не было явной возможности забить, значит, он поступил правильно.

В моменте с Черниковым не знаю, была провокация или нет. Чуть стукнул по голове, этого делать было нельзя.

Мне не понравилось то, как вел себя главный и резервный. Я давно такого не видел. Я задал вопрос: «Почему в двух пограничных эпизодах вы в одном случае не даете карточку, а Черникову даете?».

Я прошу резервного: «Объясни мне». Он отвечает: «Я не буду ничего объяснять, это не входит в мои обязанности. Мои обязанности — помогать главному арбитру». Такого хамства от главного арбитра я не припомню.

Сейчас вроде как бы наладилась наша коммуникация с судьями. Четвертый арбитр может легко меня успокоить, сказав «арбитр ошибся» или «у нас было такое решение». Когда идет коммуникация со мной, конечно, я готов разговаривать.

Но когда они делают покерфейс и сразу дают карточки — это плохая работа. Если цель меня удалить — это легко, но так в России никто не делает", — цитирует Мусаева Спортс''.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
8.04.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
26′
13
Николя Муми Нгамале
52′
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
6
Роберто Фернандес
45′
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
46′
21
Антон Миранчук
71′
10
Бителло
82′
11
Артур Гомес
44
Антонио Диас Рубенс
61′
60
Тимофей Маринкин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
11
Жоау Батчи
10
Эдуард Сперцян
5
Жубал
53
Александр Черников
28′
90+1′
88
Никита Кривцов
17
Валентин Пальцев
42′
46′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
17′
55′
59
Артем Хмарин
23
Хуан Мануэль Боселли
85′
29
Эльдар Гусейнов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
20
Джованни Гонсалес
3
Тормена
46′
9
Джон Кордоба
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти