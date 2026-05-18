Источник: Овечкин посетит Суперфинал Кубка России

Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».
«Александр планирует приехать на Суперфинал Кубка России», — приводит слова источника ТАСС.
Также сообщалось, что Суперфинал Кубка России посетят чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци. Они примут участие в Дне футбола в «Лужниках» перед Суперфиналом.
Ранее стало известно, что продажа билетов на Суперфинал Кубка России была приостановлена из-за рекордного спроса.
Напомним, Овечкин прилетел в отпуск из Вашингтона в Москву 13 мая.
Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Форвард является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.