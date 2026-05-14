Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена из-за высокого спроса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Продажа билетов на суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком» приостановлена из-за рекордного спроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс афиша», который реализует билеты на игру.
Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 мск. В четверг стартовала продажа билетов на матч. Цена самого дешевого билета составляет 900 рублей, самого дорогого — 30 тыс. рублей.
«Продажа билетов на финал Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом, — говорится в сообщении. — Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки».