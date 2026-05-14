Стало известно, сколько будут стоить билеты на суперфинал Кубка России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет на московской арене «Лужники» (вместимость — 81 тысяча зрителей) 24 мая. Минимальная стоимость билетов составляет 900 рублей, максимальная — 30 тысяч.
Для активных болельщиков «Спартака» выделены сектора нижнего яруса трибуны В, для болельщиков «Краснодара» — сектора нижнего яруса трибуны D. Информация о продаже билетов на эти места будет опубликована позднее на официальных сайтах клубов. Для посещения матча требуется карта болельщика.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.