Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
Стало известно, сколько будут стоить билеты на суперфинал Кубка России

Билеты на Суперфинал Кубка России по футболу стоят от 900 рублей до 30 тыс.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет на московской арене «Лужники» (вместимость — 81 тысяча зрителей) 24 мая. Минимальная стоимость билетов составляет 900 рублей, максимальная — 30 тысяч.

Для активных болельщиков «Спартака» выделены сектора нижнего яруса трибуны В, для болельщиков «Краснодара» — сектора нижнего яруса трибуны D. Информация о продаже билетов на эти места будет опубликована позднее на официальных сайтах клубов. Для посещения матча требуется карта болельщика.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Футбол. Кубок России
24.05
Спартак
:
Краснодар
