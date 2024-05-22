Карта болельщика: как ее оформить и где можно получить

Если планируете посетить футбольный матч в этом году, вам не обойтись без специального документа. В этом материале расскажем, что из себя представляет карта болельщика (Fan ID), каким образом вы можете ей обзавестись и как использовать.

Что такое карта болельщика

Это цифровой пропуск на спортивные мероприятия: позволяет купить билет, абонемент, поделиться им с другим обладателем подобного документа. Fan ID понадобится не только зрителям, но и всем тем, кто планирует присутствовать на площадке. Среди них спортсмены, арбитры, организаторы и репортеры. Детям до 14 лет документ тоже оформляется.

Как выглядит карта болельщика

Это исключительно цифровой документ, находится в личном кабинете на «Госуслугах». Он содержит идентификационный номер, полное имя и портретную фотографию обладателя.

Кому нужна карта болельщика в 2024 году

Перечень мероприятий, где у вас спросят такой пропуск, определен Правительством РФ (1). Карта пригодится:

болельщикам, зрителям;

спортсменам;

судьям;

организаторам и персоналу;

представителям СМИ.

Как оформить карту болельщика: пошаговая инструкция

Вам потребуется профиль на «Госуслугах», а также выполнение нескольких несложных действий.

Войдите на «Госуслуги» и выберите услугу

Зайдите в личный кабинет, найдите раздел «Карта болельщика».

Подтвердите личные данные

Далее вы должны дать согласие на то, что информация о вашей личности и контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) верны, загрузить портретное фото с равномерным освещением.

Посетите МФЦ

В ближайшие дни вам вышлют приглашение в МФЦ. Ждать его надо в личном кабинете или на электронной почте. Не забудьте взять удостоверение личности: паспорт или свидетельство о рождении. Работник МФЦ сверит достоверность ваших данных.

Получите карту болельщика

Пользуйтесь вашим электронным пропуском. Теперь он отражается в личном кабинете на «Госуслугах».

Как купить билет на матч по футболу по карте болельщика

Приобретение проходного билета не представляет никакой сложности. Но стоит обратить внимание, что у каждого из них должен быть свой владелец. Приобрести больше одного билета на одно и то же имя нельзя.

1. Подберите интересующий вас матч в приложении «Паспорт болельщика», вы будете перенаправлены на официальный сайт. Другой способ стать обладателем билета — традиционная покупка в кассе стадиона.

2. Укажите или назовите номер вашей карты болельщика, телефон или электронную почту.

3. Назначьте владельца билета: себя, своего ребенка или человека, которому приобретаете пропуск.

4. Билет появится в личном кабинете. Точнее, QR-код с соответствующей информацией для участников мероприятия.

Как пройти на стадион по карте болельщика

Несколько простых действий:

1. Найдите в личном кабинете «Карту болельщика».

2. Выберите подходящий билет.

3. Отсканируйте QR-код у турникета. Также сотрудники сверят фотопортрет с владельцем билета.

Кому могут отказать в выдаче карты болельщика

Это может затронуть тех, кто был замечен в нарушении общественного порядка и имеет административный запрет. Обжаловать его можно в Минспорте или суде. Опция обновить заявление доступна через шесть месяцев или по истечении решения суда.

Вопросы и ответы

Отвечаем на несколько самых популярных вопросов.

Нужна ли карта болельщика на игру в хоккей?

Читайте также Всемирные игры дружбы в 2024 году

Действие документа распространяется только на некоторые спортивные события (например, финала Кубка России по футболу). Хоккей в их число не входит.

Нужно ли получать карту болельщика ребенку, которому еще не исполнилось 14 лет?

Для маленьких граждан от 0 до 13 лет карта оформляется в личном кабинете отца или матери. Для этого данные ребенка должны быть добавлены в кабинет одного из родителей на «Госуслугах». Также необходимо загрузить фотографию сына или дочери. Для тех, кому уже больше 14 лет, пропуск выдается в обычном режиме.

Можно ли купить билет для друга на свою карту болельщика?

Да, если у него имеется карта болельщика. Не забудьте указать друга как владельца, для этого понадобятся его данные. QR-код друг найдет в своем приложении в разделе «Билеты».

Автор: Александра Корякина

Список источников