Как оформить карту болельщика в 2026 году

Как оформить карту болельщика: сначала подать заявление через портал «Госуслуги», затем лично подтвердить данные в МФЦ. Для взрослых заявителей очный визит обязателен вне зависимости от типа учетной записи. Ниже подробно объясняем, как проходит оформление в 2026 году и в каких случаях можно получить отказ.
Как сделать карту болельщика: пошаговая инструкция
Процедура оформления начинается онлайн, но завершается только после личной проверки документов.
Шаг 1. Подайте заявление через «Госуслуги»
Зайдите в личный кабинет на портале или в мобильном приложении и выберите услугу оформления карты болельщика. Заполнение заявления занимает несколько минут.
Шаг 2. Актуализируйте данные и добавьте фотографию
Проверьте персональные и контактные сведения, подтвердите согласие на их обработку и загрузите фотографию. Изображение должно быть цветным, без головных уборов, с хорошим освещением и нейтральным выражением лица.
Шаг 3. Подтвердите личность в МФЦ
После отправки заявления поступит уведомление с адресом и временем визита в МФЦ. На приеме потребуется паспорт, а при оформлении карты на ребенка — документы, удостоверяющие его личность. Сотрудник центра сверит данные и при необходимости сделает новое фото.
Шаг 4. Дождитесь появления карты в личном кабинете
После завершения проверок карта болельщика отобразится в разделе документов на «Госуслугах». Срок оформления может варьироваться от нескольких минут до нескольких рабочих дней.
Кому могут отказать в выдаче карты болельщика
В оформлении карты могут отказать при наличии действующих судебных или административных ограничений, связанных с запретом на посещение спортивных мероприятий. Чаще всего такие меры применяются после нарушений общественного порядка на массовых событиях.
Если вынесен отказ, уведомление поступит в личный кабинет. Повторную заявку разрешается подать после окончания срока ограничений либо по истечении шести месяцев — в зависимости от причины отказа. Принятое решение можно обжаловать через Министерство спорта или в судебном порядке.