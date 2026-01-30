Как оформить карту болельщика в 2026 году

Как оформить карту болельщика: сначала подать заявление через портал «Госуслуги», затем лично подтвердить данные в МФЦ. Для взрослых заявителей очный визит обязателен вне зависимости от типа учетной записи. Ниже подробно объясняем, как проходит оформление в 2026 году и в каких случаях можно получить отказ.