Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как оформить карту болельщика в 2026 году

Посещение некоторых футбольных матчей сегодня требует подготовки заранее: без оформленной карты болельщика покупка билета теряет смысл.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина, которая прошла на стадион по карте болельщика
Карта болельщика понадобится каждому, кто присутствует на матче, включая детейИсточник: Freepik

Как оформить карту болельщика: сначала подать заявление через портал «Госуслуги», затем лично подтвердить данные в МФЦ. Для взрослых заявителей очный визит обязателен вне зависимости от типа учетной записи. Ниже подробно объясняем, как проходит оформление в 2026 году и в каких случаях можно получить отказ.

Как сделать карту болельщика: пошаговая инструкция

Процедура оформления начинается онлайн, но завершается только после личной проверки документов.

Шаг 1. Подайте заявление через «Госуслуги»

Карта болельщика на Госуслугах
Процедура оформления карты болельщика осуществляется через «Госуслуги» с подтверждением личностиИсточник: Госуслуги

Зайдите в личный кабинет на портале или в мобильном приложении и выберите услугу оформления карты болельщика. Заполнение заявления занимает несколько минут.

Шаг 2. Актуализируйте данные и добавьте фотографию

Проверьте персональные и контактные сведения, подтвердите согласие на их обработку и загрузите фотографию. Изображение должно быть цветным, без головных уборов, с хорошим освещением и нейтральным выражением лица.

Шаг 3. Подтвердите личность в МФЦ

После отправки заявления поступит уведомление с адресом и временем визита в МФЦ. На приеме потребуется паспорт, а при оформлении карты на ребенка — документы, удостоверяющие его личность. Сотрудник центра сверит данные и при необходимости сделает новое фото.

Шаг 4. Дождитесь появления карты в личном кабинете

После завершения проверок карта болельщика отобразится в разделе документов на «Госуслугах». Срок оформления может варьироваться от нескольких минут до нескольких рабочих дней.

Кому могут отказать в выдаче карты болельщика

В оформлении карты могут отказать при наличии действующих судебных или административных ограничений, связанных с запретом на посещение спортивных мероприятий. Чаще всего такие меры применяются после нарушений общественного порядка на массовых событиях.

Если вынесен отказ, уведомление поступит в личный кабинет. Повторную заявку разрешается подать после окончания срока ограничений либо по истечении шести месяцев — в зависимости от причины отказа. Принятое решение можно обжаловать через Министерство спорта или в судебном порядке.