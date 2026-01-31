Как купить билет по карте болельщика в 2026 году и пройти на стадион

Как купить билет по карте болельщика: выбрать матч на официальном сайте клуба или через приложение, указать данные карты и назначить владельца билета. После этого формируется QR-код, который нужен для прохода на стадион. Ниже подробно разбираем весь процесс — от покупки до прохода на трибуну в 2026 году.