Как купить билет по карте болельщика в 2026 году и пройти на стадион

Чтобы попасть на некоторые футбольные матчи сегодня, недостаточно купить место на трибуне. Билет должен быть привязан к действующей карте болельщика конкретного владельца.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина купил билет по карте болельщика и прошел на стадион
На отдельные матчи билеты продаются только при наличии карты болельщикаИсточник: Freepik

Как купить билет по карте болельщика: выбрать матч на официальном сайте клуба или через приложение, указать данные карты и назначить владельца билета. После этого формируется QR-код, который нужен для прохода на стадион. Ниже подробно разбираем весь процесс — от покупки до прохода на трибуну в 2026 году.

Как купить билет на матч по карте болельщика

Билеты и абонементы на матчи, для которых требуется карта болельщика, продаются:

  • на официальных сайтах футбольных клубов;
  • в билетных кассах стадионов;
  • через приложение «Госуслуги Карта болельщика», где есть переходы на сайты клубов.

При покупке билета система запросит данные карты болельщика. Это может быть:

  • номер карты;
  • номер телефона;
  • электронная почта, к которым она привязана.

После оплаты билет появляется в личном кабинете на Госуслугах и в приложении. Однако купить билет — недостаточно: чтобы пройти на стадион, у него должен быть назначен владелец.

Назначение владельца билета

Скриншот из приложения для владельцев карт
Для назначения владельца билета используются данные карты болельщика на «Госуслугах»Источник: Госуслуги

Каждый билет привязывается к конкретному человеку с оформленной картой болельщика.

  • Если куплен один билет, владелец назначается автоматически.
  • Если куплено несколько билетов, один из них закрепляется за покупателем, а для остальных владельцев нужно указать вручную.

Назначить владельцем можно:

  • себя;
  • своего ребенка;
  • другого человека — при условии, что у него есть карта болельщика.

Для этого указывают данные владельца: номер карты или контактные данные, использованные при ее оформлении. После назначения билет «переезжает» в личный кабинет нового владельца.

Как пройти на стадион по карте болельщика

В день матча для прохода на стадион используется QR-код, сформированный после покупки и назначения владельца билета.

Порядок действий простой:

1. Откройте приложение «Госуслуги Карта болельщика» или личный кабинет на Госуслугах.

2. Найдите билет на нужный матч.

3. Нажмите кнопку показа билета и поднесите QR-код к считывателю на входе.

В коде зашита информация о билете и его владельце, включая фотографию. Именно по этим данным проходит проверка на пункте пропуска.

Если владелец билета не назначен или данные указаны неверно, пройти на стадион не получится — даже при наличии оплаченного билета.