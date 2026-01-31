Как купить билет по карте болельщика в 2026 году и пройти на стадион

Как купить билет по карте болельщика: выбрать матч на официальном сайте клуба или через приложение, указать данные карты и назначить владельца билета. После этого формируется QR-код, который нужен для прохода на стадион. Ниже подробно разбираем весь процесс — от покупки до прохода на трибуну в 2026 году.
Как купить билет на матч по карте болельщика
Билеты и абонементы на матчи, для которых требуется карта болельщика, продаются:
- на официальных сайтах футбольных клубов;
- в билетных кассах стадионов;
- через приложение «Госуслуги Карта болельщика», где есть переходы на сайты клубов.
При покупке билета система запросит данные карты болельщика. Это может быть:
- номер карты;
- номер телефона;
- электронная почта, к которым она привязана.
После оплаты билет появляется в личном кабинете на Госуслугах и в приложении. Однако купить билет — недостаточно: чтобы пройти на стадион, у него должен быть назначен владелец.
Назначение владельца билета
Каждый билет привязывается к конкретному человеку с оформленной картой болельщика.
- Если куплен один билет, владелец назначается автоматически.
- Если куплено несколько билетов, один из них закрепляется за покупателем, а для остальных владельцев нужно указать вручную.
Назначить владельцем можно:
- себя;
- своего ребенка;
- другого человека — при условии, что у него есть карта болельщика.
Для этого указывают данные владельца: номер карты или контактные данные, использованные при ее оформлении. После назначения билет «переезжает» в личный кабинет нового владельца.
Как пройти на стадион по карте болельщика
В день матча для прохода на стадион используется QR-код, сформированный после покупки и назначения владельца билета.
Порядок действий простой:
1. Откройте приложение «Госуслуги Карта болельщика» или личный кабинет на Госуслугах.
2. Найдите билет на нужный матч.
3. Нажмите кнопку показа билета и поднесите QR-код к считывателю на входе.
В коде зашита информация о билете и его владельце, включая фотографию. Именно по этим данным проходит проверка на пункте пропуска.
Если владелец билета не назначен или данные указаны неверно, пройти на стадион не получится — даже при наличии оплаченного билета.