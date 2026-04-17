Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Комо
0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
Черникова дисквалифицировали на два матча Кубка России за агрессивное поведение, один из них — условно

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил дисквалификацию на два матча FONBET Кубка России (один — условно) по итогам удаления в первом матче финала Пути РПЛ с московским «Динамо» (0:0), сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет.

Источник: Sport24

26-летний хавбек получил красную карточку на 90-й минуте встречи за пощечину защитнику «Динамо» Хуану Касересу.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК “Краснодар” Александра Черникова на 2 матча Кубка России, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста Александра Черникова испытательный срок 1 год с момента вынесения решения», — говорится в сообщении.

Ответный матч команд в Краснодаре пройдет 7 мая.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
8.04.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
26′
13
Николя Муми Нгамале
52′
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
6
Роберто Фернандес
45′
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
46′
21
Антон Миранчук
71′
10
Бителло
82′
11
Артур Гомес
44
Антонио Диас Рубенс
61′
60
Тимофей Маринкин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
11
Жоау Батчи
10
Эдуард Сперцян
5
Жубал
53
Александр Черников
28′
90+1′
88
Никита Кривцов
17
Валентин Пальцев
42′
46′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
17′
55′
59
Артем Хмарин
23
Хуан Мануэль Боселли
85′
29
Эльдар Гусейнов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
20
Джованни Гонсалес
3
Тормена
46′
9
Джон Кордоба
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
