Черникова дисквалифицировали на два матча Кубка России за агрессивное поведение, один из них — условно

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК “Краснодар” Александра Черникова на 2 матча Кубка России, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста Александра Черникова испытательный срок 1 год с момента вынесения решения», — говорится в сообщении.