«Динамо» не может вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга

Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.