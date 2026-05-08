«Динамо» не может вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» остаются в Краснодаре после ответного матча финала пути РПЛ Кубка России против одноименной команды из-за закрытия аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе «бело-голубых».
«Динамо» 7 мая на выезде уступило «Краснодару» (0:0, 5:6 — по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России.
«Команда “Динамо” продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей», — заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
