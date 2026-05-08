Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо» в Кубке России

— Получился настоящий финал. Игра так держала в напряжении, были хорошие шансы и у нас, и у «Динамо». И оба матча прошли, считаю, что в достаточно равной борьбе. Считаю, что первый тайм был за нами, начало второго — за «Динамо», концовку мы забрали. Радует, что в концовке можем добавить, несмотря на сложный график, на какие-то наши ограничения.



Поздравляю всех болельщиков, жителей города и края с этим успехом.



Согласен, выход от ворот получался не очень хорошо и много было ничейных мячей, которые мы не всегда собирали. В принципе, выход Дугласа Аугусто немножко добавил. Он хорошо отдавал между линиями, немножко успокоил игру. «Динамо» — хороший соперник. И них было шесть дней между играми, у нас — четыре. Это тоже сказывается, накопилась определенная усталость.



Судейство? Не хотелось бы ничего говорить, и хотелось бы просто повысить планку в борьбе, потому что очень много было свистков, которые ломали темп игры. Нужно детально смотреть, но думаю, что грубых ошибок не было, — сказал Мусаев на пресс-конференции.