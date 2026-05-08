Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.93
П2
12.00
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.76
П2
9.80
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.63
П2
4.74
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.29
П2
2.91
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.13
П2
6.46
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу команды над московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча прошла в Краснодаре. В основное время команды не смогли поразить ворота. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева. Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары нападающего Константина Тюкавина и защитника Хуана Касереса. Первый матч завершился вничью — 0:0.

— Получился настоящий финал. Игра так держала в напряжении, были хорошие шансы и у нас, и у «Динамо». И оба матча прошли, считаю, что в достаточно равной борьбе. Считаю, что первый тайм был за нами, начало второго — за «Динамо», концовку мы забрали. Радует, что в концовке можем добавить, несмотря на сложный график, на какие-то наши ограничения.

Поздравляю всех болельщиков, жителей города и края с этим успехом.

Согласен, выход от ворот получался не очень хорошо и много было ничейных мячей, которые мы не всегда собирали. В принципе, выход Дугласа Аугусто немножко добавил. Он хорошо отдавал между линиями, немножко успокоил игру. «Динамо» — хороший соперник. И них было шесть дней между играми, у нас — четыре. Это тоже сказывается, накопилась определенная усталость.

Судейство? Не хотелось бы ничего говорить, и хотелось бы просто повысить планку в борьбе, потому что очень много было свистков, которые ломали темп игры. Нужно детально смотреть, но думаю, что грубых ошибок не было, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» впервые за три года вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч между командами пройдет 24 мая в «Лужниках».


Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
7.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
75′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
27′
46′
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
59′
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
77′
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
46′
17
Валентин Пальцев
Динамо
99
Андрей Лунев
11
Артур Гомес
7
Дмитрий Скопинцев
26′
70
Константин Тюкавин
4
Хуан Хосе Касерес
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
71′
60
Тимофей Маринкин
55
Максим Осипенко
90′
57
Давид Рикардо
15
Данил Глебов
85′
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
17
Ульви Бабаев
91
Ярослав Гладышев
85′
33
Иван Сергеев
Статистика
Краснодар
Динамо
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше