Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо» в Кубке России

Ответная встреча прошла в Краснодаре. В основное время команды не смогли поразить ворота. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева. Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары нападающего Константина Тюкавина и защитника Хуана Касереса. Первый матч завершился вничью — 0:0.
— Получился настоящий финал. Игра так держала в напряжении, были хорошие шансы и у нас, и у «Динамо». И оба матча прошли, считаю, что в достаточно равной борьбе. Считаю, что первый тайм был за нами, начало второго — за «Динамо», концовку мы забрали. Радует, что в концовке можем добавить, несмотря на сложный график, на какие-то наши ограничения.
Поздравляю всех болельщиков, жителей города и края с этим успехом.
Согласен, выход от ворот получался не очень хорошо и много было ничейных мячей, которые мы не всегда собирали. В принципе, выход Дугласа Аугусто немножко добавил. Он хорошо отдавал между линиями, немножко успокоил игру. «Динамо» — хороший соперник. И них было шесть дней между играми, у нас — четыре. Это тоже сказывается, накопилась определенная усталость.
Судейство? Не хотелось бы ничего говорить, и хотелось бы просто повысить планку в борьбе, потому что очень много было свистков, которые ломали темп игры. Нужно детально смотреть, но думаю, что грубых ошибок не было, — сказал Мусаев на пресс-конференции.
«Краснодар» впервые за три года вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч между командами пройдет 24 мая в «Лужниках».
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
75′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
27′
46′
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
59′
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
77′
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
46′
17
Валентин Пальцев
99
Андрей Лунев
11
Артур Гомес
7
Дмитрий Скопинцев
26′
70
Константин Тюкавин
4
Хуан Хосе Касерес
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
71′
60
Тимофей Маринкин
55
Максим Осипенко
90′
57
Давид Рикардо
15
Данил Глебов
85′
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
17
Ульви Бабаев
91
Ярослав Гладышев
85′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
