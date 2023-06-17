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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший футболист «Локомотива» стал главным тренером «Уфы»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко стал главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте клуба.

Уфа
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Источник: соцсети

Срок контракта с 50-летним специалистом не уточняется. В июне пост главного тренера «Уфы» покинул Арслан Халимбеков. «Уфа», которая по итогам сезона-2021/22 покинула Российскую премьер-лигу (РПЛ), в минувшем сезоне вновь пережила понижение в классе, вылетев из Первой лиги.

Гуренко выступал за «Локомотив» в 1995—1999 годах и с 2003 по 2008 год. Он стал с клубом чемпионом России, неоднократно выигрывал медали чемпионата, трижды завоевал Кубок России. Также он играл в итальянских «Роме», «Парме», с которой выиграл Кубок Италии, и «Пьяченце», выступал в испанской «Сарагосе», где стал обладателем Кубка Испании.

В качестве тренера Гуренко работал в России ассистентом в «Краснодаре», «Спартаке» из Нальчика и «Амкаре», также входил в тренерские штабы бельгийского «Стандарда» и сборной Сербии, поработав на чемпионате мира в России. Последним клубом Гуренко был солигорский «Шахтер», где он был главным тренером.

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