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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший арбитр ФИФА Егоров стал генеральным директором «Уфы»

Александр Егоров занял вакантный пост. После вылета клуба из ФНЛ покинул Шамиль Газизов.

Уфа
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Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров назначен на пост генерального директора «Уфы». Об этом клуб заявил в своих соцсетях.

Александр Егоров — спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории. В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии, директор межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

«Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из Первой лиги, заняв 16-е место.

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