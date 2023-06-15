Бывший арбитр ФИФА Егоров стал генеральным директором «Уфы»
Александр Егоров занял вакантный пост. После вылета клуба из ФНЛ покинул Шамиль Газизов.
Уфа
Александр Егоров занял вакантный пост. После вылета клуба из ФНЛ покинул Шамиль Газизов.
Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров назначен на пост генерального директора «Уфы». Об этом клуб заявил в своих соцсетях.
Александр Егоров — спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории. В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии, директор межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».
«Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из Первой лиги, заняв 16-е место.