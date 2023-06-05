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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы»

В заявлении клуба отмечается, что Газизов взял на себя вину за результаты команды в прошедшем сезоне.

Уфа
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«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении клуба.

Ранее «Уфа» вылетела во Вторую лигу. Команда опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона — команда вылетела из РПЛ в Первую лигу в прошлом году.

Газизов вернулся на пост гендиректора «Уфы» в марте 2021 года. Ранее он занимал данную должность с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года Газизов был генеральным директором московского «Спартака».

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