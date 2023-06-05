Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы»

«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении клуба.

Ранее «Уфа» вылетела во Вторую лигу. Команда опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона — команда вылетела из РПЛ в Первую лигу в прошлом году.