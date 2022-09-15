Кокорин забил! На Кипре говорят — он вернется в сборную России: что вообще происходит?

Пока болельщики следили за Лигой Европы и радовались первому голу Роналду в турнире и вообще в сезоне, нечто действительно уникальное случилось там, где никто не ожидал. На Кипре Александр Кокорин забил в официальном матче!

Российский форвард «Ариса» вышел на поле во втором тайме матча 4-го тура кипрского чемпионата против «Кармиотиссе» и на пятой дополнительной минуте заколотил голешник. Получив мяч, Александр обыграл защитника и из штрафной площади отправил его между ног вратарю.

К сожалению, этот мяч не помог его клубу — «Арис» проиграл 1:2. Но порадоваться все равно есть чему: гол в чемпионате Кипра — первый для Кокорина за 655 дней. В последний раз он забивал 29 ноября 2020-го в матче РПЛ «Спартак» — «Ротор» (2:0).

Ранее за «Арис» форвард провел 2 неполных матча — против «Олимпиакоса» (5:0) и АПОЭЛа (1:0) и отметился 1 голевой передачей (в игре с «Олимпиакосом»). А накануне встречи с «Кармиотиссе» даже удостоился похвалы от главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

«Саша пока набирает форму. Но уже выглядит лучше, чем сразу после приезда. Чувствуется, что он акклиматизировался, команда его хорошо приняла. По тому, как он радовался победе над АПОЭЛом, как он переживал, видно, что он заряжен и имеет огромное желание играть.



Я чувствую его заряд. Он хочет все доказать в первую очередь себе. Так что, думаю, к нему из сборной еще вернутся», — говорил Шпилевский.

Удивительно, но за пределами Кипра в Кокорина тоже верят! Недавно о будущем Александра позитивно высказывался полузащитник «Фиорентины» Здравко Кузманович:

«У него был сложный период в “Фиорентине”. В футболе бывает такое. Он хороший игрок, у которого много хороших качеств — не понимаю, в чем была его проблема во Флоренции. Сейчас Кокорин в другом клубе, где сможет показать свой уровень», — передавал слова Кузмановича корреспондент Sport24 Александр Петров.

А вот что о Кокорине сказал его бывший одноклубник по «Зениту» Мигел Данни:

«Кокорин — потрясающий футболист, поздравляю его с забитым голом за новый клуб! Мне нравилось играть с ним в “Зените”. Я помню, что он был очень хорош. Надеюсь, в этом году он по-настоящему заиграет в “Арисе” и вернется на свой прежний уровень. На его игру всегда было приятно смотреть, он умеет удивлять соперников.

На мой взгляд, Кокорин еще молод и у него есть время восстановить свою карьеру. Я верю в Сашу и желаю ему вернуться на уровень игры, который у него был в «Зените», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Неужели Кокорин и правда реанимирует карьеру?!