Власти Саудовской Аравии готовы изменить законы ради Лионеля Месси

Отмечается, что ради перехода аргентинца в клуб из чемпионата Саудовской Аравии власти страны готовы пересмотреть законы и увеличить лимит по зарплатам. Аргентинец может перейти в «Аль-Хиляль», который является самым титулованным клубом страны.

Ранее сообщалось, что отец семикратного обладателя «Золотого мяча» — Хорхе Месси — ведет переговоры с «Аль-Хилялем» и требует для сына оклад 300 млн евро в год и контракт на два года, чтобы футболист заработал в сумме 600 млн.

Хорхе Месси считает, что его сын должен получать на 100 млн в год больше, чем Роналду, поскольку моложе португальца на два года.