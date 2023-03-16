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12:24 (мск), источник: Газета.Ру

Власти Саудовской Аравии готовы изменить законы ради Лионеля Месси

Игроку французского «ПСЖ» Лионелю Месси готовы платить в Саудовской Аравии €220 млн в год, передает Marca.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Отмечается, что ради перехода аргентинца в клуб из чемпионата Саудовской Аравии власти страны готовы пересмотреть законы и увеличить лимит по зарплатам. Аргентинец может перейти в «Аль-Хиляль», который является самым титулованным клубом страны.

Ранее сообщалось, что отец семикратного обладателя «Золотого мяча» — Хорхе Месси — ведет переговоры с «Аль-Хилялем» и требует для сына оклад 300 млн евро в год и контракт на два года, чтобы футболист заработал в сумме 600 млн.

Хорхе Месси считает, что его сын должен получать на 100 млн в год больше, чем Роналду, поскольку моложе португальца на два года.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел в Лиге 1 22 матча, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

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