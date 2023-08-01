10 главных трансферных новостей дня. Уход Буффона и новая суперзвезда в команде Роналду

Продолжаем следить за летним трансферным окном. На очереди дайджест за 1 августа. Традиционно собрали для вас десятку самых интересных новостей дня.

Садио Мане официально перешёл в команду Криштиану Роналду

Больше звёзд в Саудовской Аравии! 31-летний сенегальский вингер перешёл из «Баварии» в «Аль-Наср» и, если верить недавним новостям, будет получать в новой команде € 40 млн в год. Одноклубниками Мане, помимо Роналду, стали Марсело Брозович и Алекс Теллес. Неплохой состав!

Трансфер Вендела во «Фламенго» сорвался

Как минимум один вариант у 25-летнего полузащитника «Зенита» отвалился. По информации Вене Касагранде, переговоры между клубами завершены, поскольку бразильцы не смогли удовлетворить финансовые запросы чемпионов России. «Фламенго» хотел разбить платёж на шесть частей и выплачивать каждую часть раз в полгода. Сообщалось, что «Зенит» хочет за Вендела не менее € 18 млн, а вот бразильский клуб предлагал € 16 млн и 20% от будущей перепродажи футболиста.

Марко Верратти согласовал контракт с «Аль-Хилялем»

Кажется, трансфер 30-летнего полузащитника «ПСЖ» в Саудовскую Аравию всё ближе. Фабрицио Романо пишет, что личные условия между футболистом и клубом уже согласованы. Это косвенно подтверждает и тот факт, что Верратти не участвовал в недавнем товарищеском матче с «Интером».

Переходу Марко препятствует лишь «ПСЖ». Чемпионы Франции и «Аль-Хиляль» никак не могут договориться о сумме сделки. Париж хочет более € 30 млн, а саудовцы с таким ценником не согласны. Ждём новостей!

Джанлуиджи Буффон завершает карьеру

И решение, если верить Фабрицио Романо, окончательное. Об уходе из футбола легендарный 45-летний голкипер объявит в течение ближайших нескольких дней. Чемпион мира, многократный чемпион Италии с «Ювентусом», чемпион Франции с «ПСЖ» — шикарная карьера! А доигрывал Джиджи в родной «Парме», и это очень красиво.

Над трансфером Арсена Захаряна в Европу работает агент Холанда

Вот так всё переплетено. Рафаэла Пимента, унаследовавшая агентскую империю Мино Райолы и представляющая интересы самого Эрлинга Холанда, работает над переходом 20-летнего полузащитника московского «Динамо» во французский «Страсбург».

«Пимента работала над переходом Захаряна в “Челси” год назад. Именно поэтому она помогает “Страсбургу” подписать Арсена. Недавно владельцы “Челси” приобрели “Страсбург”, после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба лондонцев. Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах английского клуба, чтобы Захарян перешёл в “Страсбург”. В переговорах с “Лацио” Пимента участия не принимала», — сообщил источник «Чемпионата».

Хакимом Зиешем интересуются два клуба из Саудовской Аравии

Похоже, у 30-летнего марокканского полузащитника, который уже давно хочет покинуть «Челси», будет выбор. Бен Джейкобс сообщает, что Зиеша хотят подписать «Аль-Шабаб» и «Аль-Ахли». Ранее проскакивала информация и о заинтересованности «Аль-Насра», но с этим клубом договориться не получилось.

«Челси» купил Лесли Угочукву

Очередной трансфер лондонского клуба. Угочукву — 19-летний полузащитник, пришедший из «Ренна» за € 27,5 млн. Контракт парень получил грандиозный — аж на семь лет. Это большой талант, уже дебютировавший за сборную Франции. Вопрос только, будет ли Лесли играть в основе с первых же матчей.

Новое предложение «Ливерпуля» по Ромео Лавиа отклонено

Когда-нибудь этот трансфер состоится, но это не точно. По информации Бена Джейкобса, «Ливерпуль» направил «Саутгемптону» предложение в размере € 48 млн, но и оно было отвергнуто. 19-летнего полузащитника по-прежнему хотят продать минимум за € 58 млн, однако отмечается, что положение дел в переговорах меняется. Лавиа хочет играть под руководством Юргена Клоппа, поэтому трансфер по-прежнему очень вероятен.

У «Спартака» не получилось купить ещё одного защитника из Италии

История с Рожерио и «Сассуоло» всё ещё в памяти, а теперь есть и новый экспонат. Tuttomercatoweb утверждает, что защитник «Вероны» Исак Хин отказался от трансфера в Россию. 24-летний шведский футболист получил предложение от «Спартака» на прошлой неделе, но отверг его, поскольку хочет выступать в Серии А.

«ПСЖ» определился с двумя кандидатами на усиление атаки

Где трансферы, там и «ПСЖ». RMC Sport пишет, что в Париже сомневаются в реалистичности трансфера Гарри Кейна, поэтому обратили внимание на других нападающих. Первый — 24-летний француз Рандаль Коло Муани, за которого «Айнтрахт» требует € 70 млн плюс бонусы. Второй — 22-летний Гонсалу Рамуш из «Бенфики». За португальца хотят ещё больше — € 80 млн без учёта бонусов. Ваши ставки?