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23:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Кифисиас» в матче чемпионата Греции

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. ПАОК, в составе которого забитым мячом отметился российский футболист Магомед Оздоев, разгромил на выезде «Кифисиас» в матче 15-го тура чемпионата Греции.

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Источник: ФК "ПАОК"

Встреча, прошедшая в четверг в Афинах, завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей из Салоников. Оздоев вышел на поле с первых минут, отличился на 72-й и после этого ушел на замену (73). Также у победителей мячи забили Яннис Константелиас (13), Брандон (28), Кирилл Десподов (34), Томас Мург (52) и Жоан Састре (81).

Оздоев забил свой пятый мяч в греческой Суперлиге и шестой за команду. ПАОК набрал 35 очков, одержал шестую победу подряд в чемпионате страны и вышел на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Панатинаикос».

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