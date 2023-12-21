Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Кифисиас» в матче чемпионата Греции

Встреча, прошедшая в четверг в Афинах, завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей из Салоников. Оздоев вышел на поле с первых минут, отличился на 72-й и после этого ушел на замену (73). Также у победителей мячи забили Яннис Константелиас (13), Брандон (28), Кирилл Десподов (34), Томас Мург (52) и Жоан Састре (81).