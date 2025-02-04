Хоккеисты «Юности» продлили серию побед до восьми матчей

Лидирующая в турнирной таблице «Юность» гостила у «Могилева». Уже в стартовой трети минчане сняли практически все вопросы о победителе, забросив трижды за одиннадцать минут. В двух следующих периодах хоккеисты столичного клуба не отличились ни разу, но этого и не потребовалось, поскольку хозяева сумели отыграть только одну шайбу. В итоге 3:1 в пользу «Юности», которая продлила серию побед до восьми. Из пятнадцати последних поединков минчане выиграли четырнадцать.
Параллельно новополоцкий «Химик» благодаря двум очкам Алексея Садовика (1+1) в гостях обыграл «Славутич» — 2:1. «Нефтяники» прервали четырехматчевую серию поражений и поднялись в турнирной таблице на девятое место, обойдя на один балл как раз смоленский клуб, потерпевший шестую неудачу кряду. Также сегодня «Лида» на выезде одолела барановичский «Авиатор» со счетом 3:2, отставая на две шайбы по ходу третьего периода. Автором решающего гола у «рыцарей» стал Артур Пархомчик.
5 февраля в белорусской хоккейной экстралиге будут сыграны четыре матча. В семь часов вечера начнутся встречи «Брест» — «Неман», «Локомотив» — «Гомель» и «Витебск» — «Шахтер», на 19.30 запланировано стартовое вбрасывание в поединке «Металлурга» и «Динамо-Молодечно».