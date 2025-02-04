Хоккеисты «Юности» продлили серию побед до восьми матчей

Лидирующая в турнирной таблице «Юность» гостила у «Могилева». Уже в стартовой трети минчане сняли практически все вопросы о победителе, забросив трижды за одиннадцать минут. В двух следующих периодах хоккеисты столичного клуба не отличились ни разу, но этого и не потребовалось, поскольку хозяева сумели отыграть только одну шайбу. В итоге 3:1 в пользу «Юности», которая продлила серию побед до восьми. Из пятнадцати последних поединков минчане выиграли четырнадцать.