Гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко: мы должны быть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина
Гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
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Гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
«Задача выступить как можно лучше. Быть не статистами, а активными участниками в борьбе за Кубок Гагарина. Задача по выходу в плей-офф даже не обсуждается — это подразумевается автоматически. Мы должны быть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина», — как передает официальный сайт ФХБ, сказал Сушко в эфире канала «Беларусь 1».