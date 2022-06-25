Гендиректор минского «Динамо» Сергей Сушко: мы должны быть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина

«Задача выступить как можно лучше. Быть не статистами, а активными участниками в борьбе за Кубок Гагарина. Задача по выходу в плей-офф даже не обсуждается — это подразумевается автоматически. Мы должны быть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина», — как передает официальный сайт ФХБ, сказал Сушко в эфире канала «Беларусь 1».