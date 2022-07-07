Федотов будет служить в обычной роте в Северодвинске, а не в спортивной

Вчера вратаря сборной России выписали из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске, куда он попал из-за обострения гастрита. После этого хоккеиста перевели в обычную (третью) роту, а не в спортроту, утверждает «Матч ТВ».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.