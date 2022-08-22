На арене «Локомотива» при монтаже видеокуба сорвался экран и придавил рабочего

"Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков. К счастью, угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник.