На арене «Локомотива» при монтаже видеокуба сорвался экран и придавил рабочего
В ледовом дворце «Арена-2000» в Ярославле упавший из-под потолка экран придавил мужчину, сообщает 76.ru. Инцидентом занимаются следователи.
В ледовом дворце «Арена-2000» в Ярославле упавший из-под потолка экран придавил мужчину, сообщает 76.ru. Инцидентом занимаются следователи.
В связи с происшествием «Локомотив» выпустил заявление, в котором подчеркнул, что не будет переносить первые матчи нового сезона КХЛ.
"Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков. К счастью, угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник.
Ледовая площадка Арены-2000 также не пострадала. В настоящее время ведётся проверка причин произошедшего. При этом вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются", — говорится в заявлении клуба.