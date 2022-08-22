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22 августа, источник: Sport24

На арене «Локомотива» при монтаже видеокуба сорвался экран и придавил рабочего

В ледовом дворце «Арена-2000» в Ярославле упавший из-под потолка экран придавил мужчину, сообщает 76.ru. Инцидентом занимаются следователи.

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Источник: Sport24

В связи с происшествием «Локомотив» выпустил заявление, в котором подчеркнул, что не будет переносить первые матчи нового сезона КХЛ.

"Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков. К счастью, угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник.

Ледовая площадка Арены-2000 также не пострадала. В настоящее время ведётся проверка причин произошедшего. При этом вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются", — говорится в заявлении клуба.

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