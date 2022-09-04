Родион Газманов признался, что любовь к хоккею досталась ему по наследству

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Любовь к хоккею досталась певцу Родиону Газманову по наследству. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

Газманов выступил перед матчем Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Сибирь». Сам артист является уроженцем Калининграда. Нынешний сезон «Спартак» посвятил регионам России. На каждом домашнем матче команды будут проходить шоу-программы с артистами, викторины с призами и знакомство с творчеством представителей каждого из регионов страны.

«Я не первый раз выступаю в таком состоянии и в таком месте, поэтому эмоции всегда хорошие. Конечно, не очень много народа в зале, но все классно, так как большая площадка, много света и пространства, — сказал Газманов. — Сам я давно хожу на хоккей, и, наверное, это мне досталось по наследству».

Артист ответил на вопрос, собирается ли он по примеру отца написать песню, посвященную хоккею. «Песни и планы — это такие вещи, которые совсем не сочетаются, потому что песня пишется внезапно», — подчеркнул он.