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4.10
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Авангард
50
4.10
Трактор
Металлург
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4 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» уступил «Автомобилисту», Радулов и Сафонов оформили дубли

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
Автомобилист
Северсталь
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Источник: Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча в Казани завершилась победой екатеринбуржцев в овертайме со счетом со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). В составе хозяев отличились Илья Сафонов (17-я и 47-я минуты) и Александр Радулов (36, 57). У гостей шайбы забросили Анатолий Голышев (10), Никита Трямкин (41), Кёртис Волк (46) и Брукс Мэйсек (58, 61).

Для Радулова, вернувшегося в КХЛ летом, эти шайбы стали в лиге 200-й и 201-й соответственно. Теперь он делит седьмое место по этому показателю с Сергеем Широковым и Романом Старченко. Мэйсек вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона, на счету 30-летнего нападающего сборной Германии 19 очков (10 шайб + 9 результативных передач).

«Автомобилист» с 21 очком в 14 матчах возглавляет таблицу Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками в 13 встречах идет четвертым. 6 октября команды встретятся вновь, встреча также состоится в Казани.

В другом матче дня «Северсталь» в серии буллитов обыграла в гостях пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:2.

Ак Барс
4:5ОТ
1:1, 1:0, 2:3
Автомобилист
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