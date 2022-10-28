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28 октября, источник: Спорт РИА Новости

Ярославский «Локомотив» победил «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Артур Каюмов (11-я и 60-я минуты).

Данный матч стал 500-м для нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, 400-м — для защитника ярославцев Рушана Рафикова и 300-м для форварда Артема Ильенко, также выступающего за хозяев.

«Локомотив», набравший 31 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 29 очками опустилось на пятую позицию.

В другом матче КХЛ пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:0) победил в домашнем матче нижнекамский «Нефтехимик».

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Локомотив
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Торпедо
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