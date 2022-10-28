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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Голдобина помог «Металлургу» победить «Трактор» в КХЛ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Николай Голдобин (11-я, 38-я минуты), также отличились Егор Яковлев (7) и Григорий Дронов (32). У гостей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Алексей Бывальцев (49) и Сергей Калинин (54).

«Металлург» второй раз в сезоне обыграл «Трактор». Первая игра завершилась со счетом 5:2.

«Металлург», набравший 37 очков, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 21 очком располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Металлург» 1 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Трактор» днем ранее примет хабаровский «Амур».

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Металлург
4:3
2:1, 2:0, 0:2
Трактор
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