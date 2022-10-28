Дубль Голдобина помог «Металлургу» победить «Трактор» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Николай Голдобин (11-я, 38-я минуты), также отличились Егор Яковлев (7) и Григорий Дронов (32). У гостей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Алексей Бывальцев (49) и Сергей Калинин (54).