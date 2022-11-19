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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» забросил восемь шайб «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Автомобилист
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Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 8:2 (3:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Брукс Мэйсек (11-я и 60-я минуты), также отличились Георгий Белоусов (3-я минута), Ник Эберт (5), Данил Романцев (31), Анатолий Голышев (33), Сергей Зборовский (34), Стефан Да Коста (48). У «Сочи» шайбы забросили Донат Стальнов (36) и Никита Точицкий (50).

Мэйсек набирает очки в девятом матче подряд. На его счету 14 очков (12 шайб + 2 результативные передачи). «Автомобилист» второй раз в сезоне обыграл «Сочи». В предыдущей встрече екатеринбургская команда одержала победу со счетом 5:2.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками занимает последнее, 11-е место на Западе.

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