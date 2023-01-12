Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
13.01
Баффало
Виннипег
Хоккей. НХЛ
13.01
Бостон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт
Торонто
Хоккей. НХЛ
13.01
Коламбус
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
13.01
Рейнджерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
13.01
Тампа-Бэй
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Адмирал
Б
12
Хоккей. НХЛ
13.01
Айлендерс
Миннесота
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
25
Хоккей. НХЛ
13.01
Сент-Луис
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго
Колорадо
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона
Оттава
Хоккей. НХЛ
13.01
Вегас
Флорида
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Сочи
Торпедо
ОТ
23
17:00
Металлург
Адмирал
Б
12
16:30
Барыс
ЦСКА
25
11.01
Динамо Мн
Куньлунь
26
11.01
Локомотив
Трактор
01
11.01
Нефтехимик
Амур
10
11.01
Авангард
Ак Барс
12
10.01
Динамо М
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:50 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка разобрал поражение «Барыса» от ЦСКА, обратился к болельщикам и оценил дебют казахстанца

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка на послематчевой пресс-конференции признался, что ему сложно комментировать поражение от ЦСКА — действующего обладателя Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Во встрече, которая прошла в Астане, его команда сделала камбэк с 0:2, но в итоге проиграла со счетом 2:5. Скабелка отметил, что все идет от головы.

— Хочу поблагодарить болельщиков, это самое главное. Хорошая поддержка была, но немножко не поддержали мы их. Понятно, что у ЦСКА мастерства побольше. Но все эти моменты компенсируются всегда самоотдачей, характером, жаждой борьбы. На весь матч у нас этого и не хватило, и особенно первый период получился слабым в нашем исполнении. Да, во втором периоде, наверное, ребята перестроились. Опять же, о чем мы говорим — все от головы.

Немножко сложно комментировать такой матч. Мы поговорили с ребятами после игры. Скажу так: готовимся к Нижнекамску.

— Матчи с чемпионами преподносят какие-то уроки. Матч с ЦСКА чем помог вашей команде сегодня в плане какого-то обучения?

— Если честно, навскидку не скажу. Как правило, это такие команды, на которые не надо настраивать, и команда выходит и с первых смен, с первых секунд хочет проявить себя, держит себя в тонусе. Но у нас этого не произошло. У нас было сложное выездное турне, если это можно сказать за оправдание. Но во втором и третьем периодах мы показали, что отчасти силы-то есть. Поэтому это все, еще раз говорю, от головы.

— По ходу сезона вы часто меняете стартовые сочетания и сейчас продолжаете эксперименты. Является ли это для вас головной болью?

— Если мы собираем ударные тройки в одну, то в атаке интересные моменты получаются. А в итоге, если посмотреть на графу плюс-минус, то здесь больше минус, чем плюс. Линден, конечно, держит свой уровень, он молодец, лидер, настоящий капитан, но не все дотягивают до его уровня, к сожалению.

— Вопрос про Нургалиева. Сегодня он дебютировал в КХЛ. Как оцените его игру? Почему именно сегодня решили его подтянуть?

— Мы с ним прошли предсезонку. Потом на какое-то время мы расстались, если можно так сказать. Он перешел в «Номад». Мы работали без него, но следили за ним. И когда мы съездили в Москву на Кубок Первого канала, он хорошее впечатление произвел. После такого турне мы хотели сыграть в четыре полные пятерки, поэтому решили дать ему возможность, и не пожалели. На фоне ЦСКА он достаточно интересно смотрелся, надежно. Это самое главное для защитника, что это было достаточно надежно.

В следующих матчах «Барыс» продолжит домашнюю серию в КХЛ. 14 января подопечные Скабелки сыграют с «Нефтехимиком», а 16-го — с «Сибирью».

Барыс
2:5
0:1, 2:2, 0:2
ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь