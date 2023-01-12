Скабелка разобрал поражение «Барыса» от ЦСКА, обратился к болельщикам и оценил дебют казахстанца

Во встрече, которая прошла в Астане, его команда сделала камбэк с 0:2, но в итоге проиграла со счетом 2:5. Скабелка отметил, что все идет от головы.

— Хочу поблагодарить болельщиков, это самое главное. Хорошая поддержка была, но немножко не поддержали мы их. Понятно, что у ЦСКА мастерства побольше. Но все эти моменты компенсируются всегда самоотдачей, характером, жаждой борьбы. На весь матч у нас этого и не хватило, и особенно первый период получился слабым в нашем исполнении. Да, во втором периоде, наверное, ребята перестроились. Опять же, о чем мы говорим — все от головы.

Немножко сложно комментировать такой матч. Мы поговорили с ребятами после игры. Скажу так: готовимся к Нижнекамску.

— Матчи с чемпионами преподносят какие-то уроки. Матч с ЦСКА чем помог вашей команде сегодня в плане какого-то обучения?

— Если честно, навскидку не скажу. Как правило, это такие команды, на которые не надо настраивать, и команда выходит и с первых смен, с первых секунд хочет проявить себя, держит себя в тонусе. Но у нас этого не произошло. У нас было сложное выездное турне, если это можно сказать за оправдание. Но во втором и третьем периодах мы показали, что отчасти силы-то есть. Поэтому это все, еще раз говорю, от головы.

— По ходу сезона вы часто меняете стартовые сочетания и сейчас продолжаете эксперименты. Является ли это для вас головной болью?

— Если мы собираем ударные тройки в одну, то в атаке интересные моменты получаются. А в итоге, если посмотреть на графу плюс-минус, то здесь больше минус, чем плюс. Линден, конечно, держит свой уровень, он молодец, лидер, настоящий капитан, но не все дотягивают до его уровня, к сожалению.

— Вопрос про Нургалиева. Сегодня он дебютировал в КХЛ. Как оцените его игру? Почему именно сегодня решили его подтянуть?

— Мы с ним прошли предсезонку. Потом на какое-то время мы расстались, если можно так сказать. Он перешел в «Номад». Мы работали без него, но следили за ним. И когда мы съездили в Москву на Кубок Первого канала, он хорошее впечатление произвел. После такого турне мы хотели сыграть в четыре полные пятерки, поэтому решили дать ему возможность, и не пожалели. На фоне ЦСКА он достаточно интересно смотрелся, надежно. Это самое главное для защитника, что это было достаточно надежно.