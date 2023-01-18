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18 января, источник: Спорт РИА Новости

Шайбы Радулова и Лукоянова принесли «Ак Барсу» победу над «Салаватом» в КХЛ

КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» переиграл на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в пятом в нынешнем сезоне «Зеленом дерби» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча, прошедшая в Казани в среду, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Александр Радулов (39-я минута) и Артем Лукоянов (44) с передачи того же Радулова, который продлил свою результативную серию до пяти матчей. У гостей отличился Алексей Пустозеров (11).

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов провел в среду свой 300-й матч в КХЛ. Голкипера казанцев Тимур Билялов провел 200-й матч и одержал 100-ю победу в лиге.

«Ак Барс» вышел вперед в личном противостоянии с «Салаватом Юлаевым» — 3−2.

В другом матче дня подмосковный «Витязь» на своем льду переиграл «Сочи» со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2). У победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (29), Станислав Яровой (32) и Александр Яремчук (40), гости ответили голами Артема Николаева (50) и Сергея Попова (52). «Витязь» одержал седьмую победу в последних девяти матчах сезона.

Ак Барс
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
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