Шайбы Радулова и Лукоянова принесли «Ак Барсу» победу над «Салаватом» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани в среду, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Александр Радулов (39-я минута) и Артем Лукоянов (44) с передачи того же Радулова, который продлил свою результативную серию до пяти матчей. У гостей отличился Алексей Пустозеров (11).