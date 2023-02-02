«Металлург» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, в составе которых дубли оформили Игорь Мартынов (30-я и 48-я минуты) и Ник Меркли (50, 60). У «Металлурга» шайбы забросили Григорий Дронов (6) и Егор Коробкин (45).

«Динамо» одержало первую победу в сезоне над «Металлургом» при одном поражении.

«Динамо» (61 очко, 59 матчей) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (70 очков, 58 матчей) идет пятым на Востоке. Команда из Магнитогорска потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ.