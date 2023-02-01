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1.02
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1 февраля, источник: Чемпионат.com

СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 2:1 одержали железнодорожники.

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Источник: РИА "Новости"

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина. На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Георгий Иванов. На 15-й минуте периода гостей вывел вперёд Михаил Беляев с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова. В третьем периоде команды голов не забили.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА примет дома казанский «Ак Барс» 3 февраля. «Локомотив» в этот же день отправится в гости к «Северстали».

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Локомотив
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