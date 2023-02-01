СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»

Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат1.02.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Ледовый дворец, 10642 зрителя
|Роман Ротенберг
|Игорь Никитин
|Дмитрий Николаев
|Даниил Исаев
|01:29
|Игорь Ожиганов
|07:34
|Максим I Осипов
|08:52
|Марат Хуснутдинов(Дамир Жафяров, Александр Никишин)
|13:47
|Максим Березкин
|16:35
|Игорь Ожиганов
|20:14
|Марат Хайруллин
|23:43
|Георгий Иванов
|25:17
|Андрей Сергеев
|28:20
|Дмитрий Николаев
|34:51
|Михаил Беляев(Александр Елесин, Рушан Рафиков)
|35:35
|Захар Бардаков
|35:35
|Александр Волков
|35:35
|Георгий Иванов
|35:35
|Степан Никулин
|35:55
|Дмитрий Яшкин
|35:55
|Максим Шалунов
|37:40
|Александр Елесин
|38:18
|Василий Глотов
|38:18
|Георгий Иванов
|40:45
|Даниил Исаев
|53:49
|Марат Хайруллин
|16
|Штрафное время
|18
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)