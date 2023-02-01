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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» взял реванш у «Адмирала», обыграв дальневосточный клуб по буллитам

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Авангардом».

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Источник: ХК "Авангард"

Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.

Шайбы в составе «Авангарда» забрасывали Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк. Голы за «Адмирал» забивали Павел Шэн и Антон Берлёв. На первых минутах овертайма «Авангард» заменил вратаря на полевого игрока, но забросить шайбу не сумел и через пару минут вернул голкипера. Затем тренерский штаб омской команды вновь снял вратаря за две с небольшим минуты до конца овертайма, которые «Авангард» полностью провёл в зоне соперника, но забить гол не смог. Победная шайба в послематчевых буллитах на счету Рида Буше.

«Адмирал» 5 февраля сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью». «Авангард» продолжит дальневосточное турне двумя матчами с «Амуром» 3 и 4 февраля.

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Адмирал
2:3Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Авангард
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