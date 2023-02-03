«Амур» одержал волевую победу по буллитам в матче с «Авангардом»

Счёт в матче на 6-й минуте в большинстве открыл американский нападающий «Авангарда» Рид Буше. Ещё до первого перерыва «Амуру» удалось сравнять счёт благодаря голу Станислава Бочарова. Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте матча благодаря голу Никиты Гребёнкина. За две минуты до конца третьего периода счёт сравнял форвард «Авангарда» Корбан Найт. Победный бросок в серии послематчевых буллитов на счету Сергея Дубакина.