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22:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА забросил восемь шайб в ворота «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА разгромил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2). В составе армейцев по дублю оформили Константин Окулов (13-я и 22-я минуты), Павел Карнаухов (38, 55) и Максим Мамин (13, 58), по одной шайбе забросили Сергей Плотников (15) и Михаил Григоренко (52). У нижегородцев отличились Николай Коваленко (5), Кенни Агостино (59) и Василий Атанасов (60).

ЦСКА (90 очков, 65 матчей) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (89 очков, 65 игр) идет на четвертой строчке на Западе. Обе команды обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

ЦСКА
8:3
3:1, 2:0, 3:2
Торпедо
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