ЦСКА забросил восемь шайб в ворота «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2). В составе армейцев по дублю оформили Константин Окулов (13-я и 22-я минуты), Павел Карнаухов (38, 55) и Максим Мамин (13, 58), по одной шайбе забросили Сергей Плотников (15) и Михаил Григоренко (52). У нижегородцев отличились Николай Коваленко (5), Кенни Агостино (59) и Василий Атанасов (60).