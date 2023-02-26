«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» и вытеснил новосибирцев из первой четвёрки Востока

Команды не могли открыть счёт в матче, несмотря на достаточное количество моментов, особенно в первом периоде встречи. Первую шайбу зрителям матча пришлось ждать до 54-й минуты, когда нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков забил гол с передачи Олега Ли. «Сибирь» в концовке матча сняла вратаря в попытках отыграться и получила шанс на большинство. Однако сибиряки лишь пропустили шайбу в пустые ворота. Отличился Данил Романцев.