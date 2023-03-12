Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф

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Возможно, успех «Торпедо» задаст новый игровой тренд в КХЛ — на атакующий стиль, зрелищность и риск. В этой связи исход серии можно оценить как закономерный. Так и должно быть в правильной системе координат. Работа — это прекрасно, но творчество — еще лучше.

Нижегородцы сделали все, чтобы не доводить самую зрелищную серию раунда до седьмого матча. Впервые с 9 февраля в их составе появился ведущий центрфорвард Кручинин. Было видно, что ему после травмы приходится тяжеловато. Однако именно после его броска в первом периоде зазвенел металлический каркас динамовских ворот.

Тренерский штаб москвичей, оказавшись на грани вылета из плей-офф, принял смелый и одновременно напрашивавшийся шаг — вместо не всегда убедительно игравшего и слегка надломившегося психологически Коновалова появился Волков. Именно уверенные действия голкипера долгое время держали хозяев в игре. Нижегородцы были острее и креативнее в чужой зоне. Особенно это стало заметно во втором периоде, когда «Торпедо» имело несколько качественных шансов забить. Волков и его ворота были словно заколдованы.

Гостевой сектор вел себя очень активно, и порой складывалось впечатление, что матч проходит в Нижнем Новгороде. Динамовский ведущий старался завести приунывшие трибуны, но у него мало что получалось. Вероятность скорого вылета действовала на бело-голубых поразительным образом. Почти все игроки команды сильно нервничали и допускали непонятные ошибки. Если не зацикливаться на соотношении бросков, а отталкиваться от происходившего на льду, то напрашивался очевидный вывод — «Динамо» проводило свой худший матч в серии. На этом фоне раскрепощенные торпедовцы с непринужденной легкостью создавали моменты до тех пор, пока не забили.

Не будь в распоряжении Алексея Кудашова нападающего О’Делла, главный тренер уже занимался бы разбором того, чего не хватило его команде в серии. Бородатый канадец забил в четвертом матче подряд, причем сделал это очень вовремя и заставил соперника взять паузу.

За этот шанс динамовцы уцепились с отчаянием утопающего. В начале третьего периода они играли в большинстве и были близки к голу. Джиошвили скорректировал полет шайбы, которая попала в штангу, вылетела в поле и потерялась под вратарем Кульбаковым. На большее хозяев не хватило, а самоотдачи и старания оказалось достаточно только для того, чтобы дотянуть до овертайма. «Торпедо» в третий раз подряд оказалось сильнее и закономерно вышло в следующий раунд.