СКА разгромил «Витязь» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (5, 35 и 50-я минуты), Сергей Толчинский (11), Никита Камалов (23) и Захар Бардаков (45). У проигравших отличился Иван Воробьев (43). Вратарь СКА Павел Мойсевич впервые вышел в стартовом составе команды в КХЛ, до этого белорус шесть раз выходил по ходу матчей и не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия составила 242 минуты и 55 секунд, что является рекордом КХЛ по продолжительности подобной серии со старта сезона и с момента дебюта в лиге.