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3 января, источник: ТАСС

СКА разгромил «Витязь» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:1.

СКА
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК СКА

ТАСС, 3 января. Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 434 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (5, 35 и 50-я минуты), Сергей Толчинский (11), Никита Камалов (23) и Захар Бардаков (45). У проигравших отличился Иван Воробьев (43). Вратарь СКА Павел Мойсевич впервые вышел в стартовом составе команды в КХЛ, до этого белорус шесть раз выходил по ходу матчей и не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия составила 242 минуты и 55 секунд, что является рекордом КХЛ по продолжительности подобной серии со старта сезона и с момента дебюта в лиге.

СКА одержал четвертую победу подряд и обошел в турнирной таблице Западной конференции московское московское «Динамо». Петербургская команда занимает третье место с 63 очками в 46 матчах. В следующей игре СКА примет ярославский «Локомотив», который идет вторым на Западе. Встреча пройдет 5 января.

«Витязь» располагается на девятой позиции Западной конференции. В активе команды 36 очков после 46 игр. Следующим соперником «Витязя» станет череповецкая «Северсталь», которая 5 января на своей площадке сыграет с подмосковным клубом.

СКА
6:1
2:0, 2:0, 2:1
Витязь
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