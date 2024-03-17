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17:00 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Металлург Мг
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:0 обыграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Люк Джонсон (9-я минута), Дмитрий Силантьев (13), Егор Яковлев (37) и Никита Гребенкин (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч противостояния пройдет 19 марта в Магнитогорске. Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом.

Магнитогорская команда заняла первое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф обыграла хабаровский «Амур» (4−2). «Спартак» стал четвертым в Западной конференции и на предыдущей стадии выбил из борьбы череповецкую «Северсталь» (4−1).

Четвертый матч подряд в плей-офф пропустил нападающий «Спартака» Илья Ковальчук. Тренерский штаб красно-белых не сделал ни одного изменения в составе по сравнению с пятой встречей против «Северстали» (5:1).

Металлург Мг
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Спартак
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