«Металлург» повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:0 обыграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Люк Джонсон (9-я минута), Дмитрий Силантьев (13), Егор Яковлев (37) и Никита Гребенкин (60).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240795&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч противостояния пройдет 19 марта в Магнитогорске. Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом.

Магнитогорская команда заняла первое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф обыграла хабаровский «Амур» (4−2). «Спартак» стал четвертым в Западной конференции и на предыдущей стадии выбил из борьбы череповецкую «Северсталь» (4−1).