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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге прошёл матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал СКА.
Автомобилист
СКАКХЛ: таблица и календарь
Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона | Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге прошёл матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Голкипер петербуржцев Никита Серебряков отразил 47 бросков, помог своей команде одержать победу и установил личный рекорд сезона-2023/2024 по количеству сейвов за матч.

Отметим, что екатеринбургский клуб почти в два раза превзошёл соперника по количеству бросков в створ. Статистика игры: 49−26.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа стала для подопечных Романа Ротенберга первой в текущей четвертьфинальной серии. Счёт в серии теперь 3−1 в пользу «Автомобилиста». На пятый матч серии соперники вернутся в Санкт-Петербург.

Автомобилист
2:5
0:2, 1:1, 1:2
СКА
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