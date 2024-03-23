Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона | Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге прошёл матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Голкипер петербуржцев Никита Серебряков отразил 47 бросков, помог своей команде одержать победу и установил личный рекорд сезона-2023/2024 по количеству сейвов за матч.

Отметим, что екатеринбургский клуб почти в два раза превзошёл соперника по количеству бросков в створ. Статистика игры: 49−26.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.