Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге прошёл матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Голкипер петербуржцев Никита Серебряков отразил 47 бросков, помог своей команде одержать победу и установил личный рекорд сезона-2023/2024 по количеству сейвов за матч.
Отметим, что екатеринбургский клуб почти в два раза превзошёл соперника по количеству бросков в створ. Статистика игры: 49−26.
Эта победа стала для подопечных Романа Ротенберга первой в текущей четвертьфинальной серии. Счёт в серии теперь 3−1 в пользу «Автомобилиста». На пятый матч серии соперники вернутся в Санкт-Петербург.