Клуб КХЛ с игроками сборной Казахстана стал обладателем Кубка Гагарина

В финале плей-офф КХЛ «Магнитка» в серии до четырех побед одолела ярославский «Локомотив» — 4:0.

В последнем матче в Ярославле «Металлург» выиграл 2:1.

Хозяева льда в первом периоде на девятой минуте вышли вперед после шайбы Ярослава Лихачева. Под конец второго периода Денис Зернов (40 минута) восстановил равновесие, а победу «Металлургу» на 52-й минуте принес Дании Вовченко.

Отметим, что в предыдущих трех матчах «Металлург» побеждал со следующими результатами: 2:1, 1:0 и 2:1 (ОТ).