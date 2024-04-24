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21:51 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КХЛ с игроками сборной Казахстана стал обладателем Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, сообщают Vesti.kz.

Локомотив
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Металлург"

В финале плей-офф КХЛ «Магнитка» в серии до четырех побед одолела ярославский «Локомотив» — 4:0.

В последнем матче в Ярославле «Металлург» выиграл 2:1.

Хозяева льда в первом периоде на девятой минуте вышли вперед после шайбы Ярослава Лихачева. Под конец второго периода Денис Зернов (40 минута) восстановил равновесие, а победу «Металлургу» на 52-й минуте принес Дании Вовченко.

Отметим, что в предыдущих трех матчах «Металлург» побеждал со следующими результатами: 2:1, 1:0 и 2:1 (ОТ).

Добавим, что в составе «Металлурга» выступают хоккеисты сборной Казахстана Валерий Орехов, Алексей Маклюков, Никита Михайлис и Павел Акользин.

Локомотив
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Металлург Мг
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