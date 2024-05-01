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14:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миронов раскрыл причины неожиданного перехода в «Спартак»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеист Андрей Миронов заявил, что переход в столичный «Спартак» является лучшим вариантом продолжения карьеры для него и семьи.

Спартак
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Миронов раскрыл причины неожиданного перехода в «Спартак» | Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник, 30 апреля, московское «Динамо» объявило, что капитан и рекордсмен по числу матчей за команду покидает клуб. В среду «Спартак» сообщил о подписании защитника до 31 мая 2026 года. По информации РИА Новости, за один сезон в составе «красно-белых» россиянин заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.

«В “Динамо” я провел всю свою жизнь. И сейчас меня переполняют очень странные чувства. Это как съехать от родителей. Страшно, но когда-то же нужно это сделать. В “Динамо” я рос и развивался, падал и поднимался, проигрывал и побеждал. Благодарен всем людям, которые встретились на моем пути за эти 25 лет — руководству, персоналу, партнерам по команде, ветеранам и легендам, сотрудникам клуба, болельщикам. Сейчас нужно двигаться дальше. Уже в другом клубе. Знаю, что у некоторых мое решение вызывает негативную реакцию, но так будет лучше для меня и моей семьи. И как бы не менялась моя жизнь, буква “Д” всегда была, есть и будет в моем сердце», — написал Миронов в Telegram-канале.

Миронову 29 лет, он является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне защитник поставил новый клубный рекорд по числу матчей за команду (644). Вместе с «Динамо» Миронов становился обладателем Кубка Гагарина (2013). Защитник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России. В 2015 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 101-м номером клубом «Колорадо Эвеланш», в составе которого впоследствии провел 10 матчей.

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