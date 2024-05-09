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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Коньков: Назначение Немировски в «Барыс» — неоднозначное

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о перспективах главного тренера Дэвида Немировски в «Барысе». Со специалистом был подписан годичный контракт.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Коньков: назначение Немировски в «Барыс» — неоднозначное | Источник: Чемпионат.com

«Для меня это назначение неоднозначное. Надо понимать, какую цель преследуют руководители “Барыса”. Дэвид Немировски хоть и молодой специалист, но пока ему за время своей работы главным тренером ещё не удалось достичь каких-то высоких результатов. Но я рад, что ему доверяют, и у него, в принципе, может получиться.

Тот стиль игры, который он прививает командам, мне импонирует. Всё-таки он смотрит в сторону атакующего, активного хоккея. Вопрос, конечно, в исполнителях. Если «Барыс» будет придерживаться политики невысоких контрактов для иностранцев и привлечения своей молодёжи, то здесь нужно, конечно, очень тщательно подбирать легионеров", — цитирует Конькова Metaratings.

Напомним, Немировски был отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирской «Сибири» 6 декабря. Специалист начинал прошлый сезон во главе новосибирского клуба, но из-за неудовлетворительных результатов был уволен по ходу чемпионата.

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