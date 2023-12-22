«Я принял тот факт, что есть риск того, что я умру». Лундквист — про операцию на сердце

«Я не знаю точно, что сделали врачи, но им пришлось перезапустить сердце, чтобы восстановить правильный ритм. Я принял тот факт, что есть риск того, что я умру. Тогда я думал только о часах своей жизни», — приводит слова Лундквиста Expressen.

В НХЛ Король Хенрик выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигрывавший не меньше 20 матчей в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. Хотя Лундквист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, его наследие в «Рейнджерс» остаётся непревзойдённым. В 2023 году он был введён в Зал хоккейной славы.