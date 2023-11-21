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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Бобровский вошел в топ-20 по победам в истории НХЛ

35-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» одержал 369-ю победу в НХЛ.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». «Флорида» победила со счетом 5:3.

В этом сезоне в активе Бобровского 9 побед в 14 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.

Бобровский вышел на 20-е место в истории лиги по количеству побед среди вратарей. Это лучший результат среди россиян. По 369 побед также у Тома Баррассо и Пекка Ринне. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру — 691.

Помимо Бобровского и Ринне, в топ-20 всего два европейских вратаря — швед Хенрик Лундквист и чех Доминик Гашек. На 24-м месте расположился Евгений Набоков — 353 победы. На счету Николая Хабибулина 333 победы — 27-е место.

Сергей Бобровский — воспитанник новокузнецкого хоккея, уехал из местного «Металлурга» в НХЛ в 2010 году. Во время локаута в лиге в сезоне-2012/13 выступал за петербургский СКА. За «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориду Пантерз» голкипер провел в общей сложности 656 матчей.

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Флорида
5:3
2:2, 2:1, 1:0
Эдмонтон
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