Сергей Бобровский вошел в топ-20 по победам в истории НХЛ
35-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» одержал 369-ю победу в НХЛ.
35-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» одержал 369-ю победу в НХЛ.
Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». «Флорида» победила со счетом 5:3.
В этом сезоне в активе Бобровского 9 побед в 14 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.
Бобровский вышел на 20-е место в истории лиги по количеству побед среди вратарей. Это лучший результат среди россиян. По 369 побед также у Тома Баррассо и Пекка Ринне. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру — 691.
Помимо Бобровского и Ринне, в топ-20 всего два европейских вратаря — швед Хенрик Лундквист и чех Доминик Гашек. На 24-м месте расположился Евгений Набоков — 353 победы. На счету Николая Хабибулина 333 победы — 27-е место.
Сергей Бобровский — воспитанник новокузнецкого хоккея, уехал из местного «Металлурга» в НХЛ в 2010 году. Во время локаута в лиге в сезоне-2012/13 выступал за петербургский СКА. За «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориду Пантерз» голкипер провел в общей сложности 656 матчей.