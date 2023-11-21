Сергей Бобровский вошел в топ-20 по победам в истории НХЛ

Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». «Флорида» победила со счетом 5:3.

В этом сезоне в активе Бобровского 9 побед в 14 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.

Бобровский вышел на 20-е место в истории лиги по количеству побед среди вратарей. Это лучший результат среди россиян. По 369 побед также у Тома Баррассо и Пекка Ринне. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру — 691.

Помимо Бобровского и Ринне, в топ-20 всего два европейских вратаря — швед Хенрик Лундквист и чех Доминик Гашек. На 24-м месте расположился Евгений Набоков — 353 победы. На счету Николая Хабибулина 333 победы — 27-е место.