«Каролина» обыграла «Аризону», у Орлова победный гол

Хоккей, НХЛ, Неделя 1628.01.2024, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18718 зрителей
|Род Бриндамор
|Андре Туриньи
|Антти Раанта
|Коннор Ингрэм
|14:21
|Логан Кули(Дилан Гюнтер, Янис Мозер)
|18:57
|Мартин Нечас
|26:05
|Майкл Бантинг
|26:05
|Джейсон Зукер
|27:32
|Ник Бьюгстад
|27:57
|Мартин Нечас(Сет Джарвис, Брент Бернс)
|55:02
|Логан Кули
|59:24
|Дмитрий Орлов(Джек Друри, Джален Чатфилд)
|59:37
|Йеспер Фаст(Сет Джарвис)
Дмитрий Орлов (Каролина), Джейкоб Слэвин (Каролина), Мартин Нечас (Каролина)
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0