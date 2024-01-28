«Каролина» обыграла «Аризону», у Орлова победный гол

Автором победного гола стал Дмитрий Орлов, еще по шайбе забросили Мартин Нечас и Йеспер Фаст.

У «Койотис» отличился Логан Кули.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» в овертайме переиграл «Монреаль Канадиенс» — 3:2. Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал.