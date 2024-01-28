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09:47 (мск), источник: Sport24

«Каролина» обыграла «Аризону», у Орлова победный гол

В ночь на 28 января (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» со счетом 3:1.

Каролина
АризонаНХЛ: таблица и календарь
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Автором победного гола стал Дмитрий Орлов, еще по шайбе забросили Мартин Нечас и Йеспер Фаст.

У «Койотис» отличился Логан Кули.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» в овертайме переиграл «Монреаль Канадиенс» — 3:2. Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал.

Каролина
3:1
0:1, 1:0, 2:0
Аризона
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