Жамнов отреагировал на слухи об увольнении из сборной России

«Уволили ли меня? Позвоните Шевченко и спросите у него, что там произошло. На совещании даже вопроса такого не стояло. Разговор был вокруг Кубка Первого канала и все. Я понимаю, что чемпионат мира кончился и всем нужно о чем-то писать, но вся точная информация приходит от официального источника. Это бы стало известно сразу после того, как я вышел из кабинета после совещания. Поэтому ничего такого не произошло» — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.