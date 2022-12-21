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21 декабря, источник: Sport24

Жамнов отреагировал на слухи об увольнении из сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на слухи об увольнении из национальной команды по итогам встречи с тренерским советом ФХР.

Россия
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Источник: fhr.ru

«Уволили ли меня? Позвоните Шевченко и спросите у него, что там произошло. На совещании даже вопроса такого не стояло. Разговор был вокруг Кубка Первого канала и все. Я понимаю, что чемпионат мира кончился и всем нужно о чем-то писать, но вся точная информация приходит от официального источника. Это бы стало известно сразу после того, как я вышел из кабинета после совещания. Поэтому ничего такого не произошло» — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Ранее сборная России не смогла выиграть Кубок Первого канала, отдав победу команду Белоруссии.

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